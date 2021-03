Guenda Goria risponde a Tommaso Zorzi? Messaggio “ambiguo” e una dolorosa scoperta dopo il GF Vip

(Di domenica 7 marzo 2021)ospite ieri pomeriggio di Verissimo, ha svelato a Silvia Toffanin quali sarebbero per lui le concorrenti più false del Grande Fratello Vip. Il vincitore ha fatto tre nomi: Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta ereplica ail suo attacco? Proprio la figlia di Maria Teresa Ruta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il vincitore ha fatto tre nomi: Giulia Salemi , Maria Teresa Ruta ereplica a Tommaso Zorzi dopo il suo attacco? Proprio la figlia di Maria Teresa Ruta , ha probabilmente ...L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip attraverso il suo profilo Instagram ha confessato ai suoi fan di essere malata.ha parlato di una malattia di cui ha scoperto recentemente di essere affetta e di cui i suoi fans non sapevano nulla. " Il mese di marzo è dedicato ad una malattia che ho scoperto da poco ...‘Grande Fratello Vip’ Dopo la classifica dei falsi di Tommaso Zorzi a “Verissimo” qualcuno gli risponde a tono. Ieri, come sapete, è andato in onda “Verissimo” con li ...Guenda Goria, una delle protagoniste della prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di voler confessare a chi la segue ...