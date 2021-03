Covid: nel mondo sono 17.000 gli operatori sanitari morti a causa del virus (Di domenica 7 marzo 2021) Un'analisi riportata da Amnesty International, Public Services International e Uni Global Union ha mostrato che gli operatori sanitari morti in tutto il mondo per colpa del Covid-19 sono più di 17.000. Questi dati, riferiti all'ultimo anno e tenendo conto di quanto accaduto in 70 nazioni diverse, evidenziano come questa categoria di lavoratori sia davvero ad alto rischio avendo a che fare ogni singolo giorno con la lotta in prima linea contro il Coronavirus. sono 17.000 gli operatori sanitati morti per colpa del Covid Gli operatori sanitari sono una categoria di lavoratori davvero a rischio di contagio in quanto lavorano ogni giorno a contatto con ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Un'analisi riportata da Amnesty International, Public Services International e Uni Global Union ha mostrato che gliin tutto ilper colpa del-19più di 17.000. Questi dati, riferiti all'ultimo anno e tenendo conto di quanto accaduto in 70 nazioni diverse, evidenziano come questa categoria di lavoratori sia davvero ad alto rischio avendo a che fare ogni singolo giorno con la lotta in prima linea contro il Corona17.000 glisanitatiper colpa delGliuna categoria di lavoratori davvero a rischio di contagio in quanto lavorano ogni giorno a contatto con ...

