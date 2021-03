Contagiato dal Covid, viene sorpreso più volte mentre si sputa sulle mani e tocca gli oggetti per infettare altri (Di domenica 7 marzo 2021) Un uomo, positivo al Covid, si sputa sulle mani e tocca cose in giro per diffondere in contagio: arrestato due volte in una settimana. (Pixabay.com)Arrestato per due volte questa settimana un uomo che aveva tentato di spargere il contagio da Covid. Secondo quanto riportato dalla tv BandNews, il soggetto, risultato positivo al Coronavirus, si è sputato sulle sue mani e poi ha toccato maniglie di automobili e in diversi posti frequentati, provando così a diffondere la patologia. I fatti sono avvenuti nello stato brasiliano di Rio Grande do Sud. In particolare, l’uomo sarebbe entrato in azione nella città di Planalto, dove è stato visto mettere in atto ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 marzo 2021) Un uomo, positivo al, sicose in giro per diffondere in contagio: arrestato duein una settimana. (Pixabay.com)Arrestato per duequesta settimana un uomo che aveva tentato di spargere il contagio da. Secondo quanto riportato dalla tv BandNews, il soggetto, risultato positivo al Coronavirus, si ètosuee poi hatoglie di automobili e in diversi posti frequentati, provando così a diffondere la patologia. I fatti sono avvenuti nello stato brasiliano di Rio Grande do Sud. In particolare, l’uomo sarebbe entrato in azione nella città di Planalto, dove è stato visto mettere in atto ...

Advertising

zazoomblog : Contagiato dal Covid viene sorpreso più volte mentre si sputa sulle mani e tocca gli oggetti per infettare altri -… - fortaceto : @agatamicia Il Rignoglione deve sparire dalla vita politica italiana!!! Avrebbe dovuto già farlo - come da lui prom… - VittorioFerram1 : @eterea_naive @rodcostakiwi Pare che sia accertata la possibilità che il vaccinato, se contagiato dal virus, non ab… - rosablur : @makkox Se il rock è cambiato, penso sia imploso. Almeno in Italia, è gravemente contagiato dal pop. Poi basta fare… - tensioneevolut1 : Achille contagiato dal ciuffo di Ricciardi. #Sanremo2021 -