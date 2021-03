Chi è Fasma: Biografia, Età, Carriera, Rapper, Testo Parlami e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Fasma, all’anagrafe Tiberio Fazioli, è un Rapper originario di Roma di 24 anni. Partecipa a Sanremo 2021 con la canzone “Parlami” nella sezione BIG dopo aver partecipato nel 2020 a Sanremo Giovani nel 2020. Fasma si è classificato al diciottesimo posto nella classifica finale del Festival. Chi è Fasma? Nome: Tiberio Fazioli Nome D’Arte: Fasma Segno zodiacale: Sagittario Professione: Cantante Data di nascita: 17 Dicembre 1996 Età: 24 Anni Luogo di nascita: Roma Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Fasma ha il numero 1408 sul polso, il demone giapponese sull’avambraccio e tanti altri tatuaggi Profilo Instagram ufficiale: @Fasma wfk Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021), all’anagrafe Tiberio Fazioli, è unoriginario di Roma di 24 anni. Partecipa a Sanremo 2021 con la canzone “” nella sezione BIG dopo aver partecipato nel 2020 a Sanremo Giovani nel 2020.si è classificato al diciottesimo posto nella classifica finale del Festival. Chi è? Nome: Tiberio Fazioli Nome D’Arte:Segno zodiacale: Sagittario Professione: Cantante Data di nascita: 17 Dicembre 1996 Età: 24 Anni Luogo di nascita: Roma Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi:ha il numero 1408 sul polso, il demone giapponese sull’avambraccio e tanti altri tatuaggi Profiloufficiale: @wfk Seguici sul nostro profiloufficiale: ...

