Campionato Primavera | l’Inter stende la Lazio e vola al secondo posto

(Di domenica 7 marzo 2021)batte la: 3 a 1 il finale Tre punti ein solitaria perdi Armando Madonna che nella tredicesima giornata deldi categoria allo stadio ‘Breda’ di Sesto San Giovanni batte laper 3 a 1. I nerazzurri imprimono subito marce alte alla partita cercando sin dai primi minuti la rete del vantaggio. Al 13?, Satriano sfugge sulla sinistra e sul suo traversone trova la deviazione di Novella che batte il suo portiere. La rete del vantaggio dà ulteriore sicurezza ai nerazzurri, che nei minuti successivi sfiorano in ben due circostanze il gol del 2-0 (palo colpito da Satriano dopo un bellissimo spunto di Iliev e un’altra conclusione sempre del numero 11 bloccata da ...

... dove il Milan ha perso una sola volta in(contro lo Spezia). Alla fine il Diavolo vince ... Il tecnico emiliano è costretto a convocare lo svedese Roback, prelevato dalla. L'Hellas ...In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l'...Sosta nel girone G del campionato Primavera 3, e nel Comunale di Adelfia (Bari), si è svolto il recupero della prima giornata, tra Palermo e Monopoli ; gara ...Colpire e affondare. Nel primo tempo a colpire ci hanno pensato l’autogol di Novella – propiziata da una grande azione di Satriano – e il quarto gol in campionato con la Primavera (sesto stagionale co ...