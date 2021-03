Calcio: Conte, ‘Atalanta mette tutti in difficoltà, vincerà chi attaccherà meglio’ (Di domenica 7 marzo 2021) Milano, 7 mar. – (Adnkronos) – “Domani vincerà chi sarà riuscito ad attaccare meglio”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta: “Sarà sicuramente una partita difficile -aggiunge il tecnico salentino-. Loro creano problemi a tutti, sono una realtà consolidata, hanno consapevolezza e autostima, sono forti anche in panchina, penso a Muriel. Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, i suoi lo seguono. L’abbiamo studiata, la affrontiamo per la quarta volta da quando sono qui, ci conosciamo bene. Dovremo essere resilienti quando le difficoltà verranno fuori, rispondendo col possesso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Milano, 7 mar. – (Adnkronos) – “Domanichi sarà riuscito ad attaccare meglio”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Antonioin conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta: “Sarà sicuramente una partita difficile -aggiunge il tecnico salentino-. Loro creano problemi a, sono una realtà consolidata, hanno consapevolezza e autostima, sono forti anche in panchina, penso a Muriel. Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, i suoi lo seguono. L’abbiamo studiata, la affrontiamo per la quarta volta da quando sono qui, ci conosciamo bene. Dovremo essere resilienti quando leverranno fuori, rispondendo col possesso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

