Bari | bimbo di 18 mesi muore investito per errore dal papà

(Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Un bambino di 18 mesi è morto ieri sera a Modugno, in provincia di Bari, investito per sbaglio dal padre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

