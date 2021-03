Bambino di 18 mesi investito dal padre. È morto (Di domenica 7 marzo 2021) Modugno, Bari: Bambino di 18 mesi morto dopo essere stato investito accidentalmente dal padre. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Dramma a Modugno, in provincia di Bari, dopo un Bambino di appena diciotto mesi è morto dopo essere stato investito accidentalmente dal padre, che si trovava alla guida della sua auto. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un drammatico incidente, ma gli inquirenti, come da prassi, stanno verificando la versione dei fatti fornita dai parenti. Bari, Bambino di 18 mesi investito dal padre: è morto. Inutile la corsa in ospedale Secondo la prima ricostruzione della vicenda, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Modugno, Bari:di 18dopo essere statoaccidentalmente dal. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Dramma a Modugno, in provincia di Bari, dopo undi appena diciottodopo essere statoaccidentalmente dal, che si trovava alla guida della sua auto. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un drammatico incidente, ma gli inquirenti, come da prassi, stanno verificando la versione dei fatti fornita dai parenti. Bari,di 18dal: è. Inutile la corsa in ospedale Secondo la prima ricostruzione della vicenda, ...

