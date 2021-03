‘Aiutami o ti sparo’ | va dal sindaco e lo minaccia | denunciato 51enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 marzo 2021) Prima ha provato con le buone maniere, poi, vedendo che non riusciva a ottenere quello che si era prefissato, ha tentato con “cattive”. E’ successo giovedì 4 marzo nel tardo pomeriggio a Minturno (Lt), dove un uomo di 51 anni si è recato presso gli uffici comunali per rappresentare alla sua precaria situazione economica. Qui, vedendo che non c’era una soluzione immediata ai suoi problemi, l’uomo ha iniziato ad assumere nei confronti del Primo Cittadino un atteggiamento violento e minaccioso, asserendo falsamente di essere armato. Ilpensava così di spaventare il, sotto ladi un’arma (che in realtà non c’era), spingendolo a fare quello che lui voleva. Ma le cose sono andate diversamente: il Primo Cittadino è infatti riuscito a chiamare i carabinieri che, una volta intervenuti, hanno ...