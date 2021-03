VIDEO Marcell Jacobs, Campione d’Europa sui 60 metri: straripante record italiano! Sprint da 6.47 (Di sabato 6 marzo 2021) Marcell Jacobs ha letteralmente giganteggiato a Torun (Polonia) e si è laureato Campione d’Europa sui 60 metri. L’azzurro ha confezionato una prestazione magistrale nella specialità più veloce in sala e ha meritatamente conquistato la corona continentale indoor. Uno show di rara bellezza del 26enne, oggi letteralmente imbattibile: dopo aver passeggiato nei turni mattutini, in finale ha sfoderato una prova encomiabile che gli ha consegnato la medaglia d’oro, a 38 anni di distanza dall’unico sigillo italiano firmato Stefano Tilli. Marcell Jacobs è uscito splendidamente dai blocchi di partenza, si è poi lanciato brillantamente, ha azionato il suo poderoso motore e ha demolito tutti gli avversari con una facilità imbarazzante. Il nostro portacolori ha fermato il cronometro ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)ha letteralmente giganteggiato a Torun (Polonia) e si è laureatosui 60. L’azzurro ha confezionato una prestazione magistrale nella specialità più veloce in sala e ha meritatamente conquistato la corona continentale indoor. Uno show di rara bellezza del 26enne, oggi letteralmente imbattibile: dopo aver passeggiato nei turni mattutini, in finale ha sfoderato una prova encomiabile che gli ha consegnato la medaglia d’oro, a 38 anni di distanza dall’unico sigillo italiano firmato Stefano Tilli.è uscito splendidamente dai blocchi di partenza, si è poi lanciato brillantamente, ha azionato il suo poderoso motore e ha demolito tutti gli avversari con una facilità imbarazzante. Il nostro portacolori ha fermato il cronometro ...

