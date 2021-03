VIDEO Luna Rossa e Team New Zealand | incrocio ravvicinato in allenamento! Vento tra 13-15 nodi

(Di sabato 6 marzo 2021) L’attesa sta per finire. Mercoledì 10 marzo scatterà ad Auckland l’attesa 36ma edizione dell’America’s Cup di vela., dopo essersi aggiudicata la Prada Cup superando per 7-1 in Finale i britannici di IneosUK, affronterà i padroni di casa di EmiratesNew: i Defender vanno a caccia della quarta affermazione della propria storia. Negli ultimi giorni i neozelandesi si sono spinti in dichiarazioni audaci, di fatto ritenendo già scritto l’esito della sfida. Murray Jones ha parlato di “barca significativamente più veloce, sarà una vittoria facile“, mentre non ha utilizzato giri di parole il NZ Herald: “Aservirebbe un miracolo o un grave impedimento agli avversari per vincere“. I Kiwi sono talmente convinti della bontà di Te Rehutai che ...

Orari simili per Team New Zealand e Luna Rossa rientrati sotto il diluvio verso metà pomeriggio. Erano usciti in mattinata ed entrambi si sono andati ad allenare nel Race Course E, il più lontano. Cir ...