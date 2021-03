Udinese Sassuolo 0-0 LIVE: Kyriakopoulos vicino al gol (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Sassuolo 0-0 MOVIOLA 16? Occasione Kyriakopoulos – Gran palla di Berardi per Kyriakopoulos: il greco tocca con la punta e Musso devia in corner con qualche affanno. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Udinese Sassuolo 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 16? Occasione– Gran palla di Berardi per: il greco tocca con la punta e Musso devia in corner con qualche affanno. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger ...

Advertising

FabioOffreda : #FIGC #LegaSerieA, #arbitro #AIA arbitraggio pro Sassuolo, fallo di mano non fischiato, fallo tattico su ripartenza… - leonardotipster : Serie A ???? Udinese 0x0 Sassuolo Over 0.5 gols HT Odd: @2.000 bet365 1u - Alessio15559360 : RT @Ruttosporc: Alle 18 Udinese-Sassuolo, chi vince è la nuova Succursale 1. - radiobrasil940 : Campeonato Italiano 1o tempo: Udinese 0 x 0 Sassuolo - willtips_ : ??[Live!!!] ???? Udinese x Sassuolo • Handicap Asiático 0.0, +0.5 Sassuolo (+0.25) • Odd: 1.80 • 1u at Pinnacle -