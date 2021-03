Serie B, la Salernitana vince e va seconda. Risalgono Frosinone e Spal (Di sabato 6 marzo 2021) Si sono concluse le gare delle 14.00 della 27a giornata di Serie B. La Salernitana passa 1-0 in casa della Cremonese con una rete di Djuric al 14? e si porta momentaneamente al secondo posto. Vittorie cruciali in trasferta anche di Spal e Frosinone. Gli emiliani si sono imposti 1-0 in casa del Pescara con un rigore di Valoti al 9. Spal che insegue le primissime al quarto posto, Pescara sempre più nella zona retrocessione. Vittoria che sa di resurrezione per il Frosinone che vince nel finale 2-1 a Cosenza, rimontando il vantaggio iniziale dei calabresi. Si sono chiuse 0-0 Entella-Ascoli e Pisa-Reggina Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Si sono concluse le gare delle 14.00 della 27a giornata diB. Lapassa 1-0 in casa della Cremonese con una rete di Djuric al 14? e si porta momentaneamente al secondo posto. Vittorie cruciali in trasferta anche di. Gli emiliani si sono imposti 1-0 in casa del Pescara con un rigore di Valoti al 9.che insegue le primissime al quarto posto, Pescara sempre più nella zona retrocessione. Vittoria che sa di resurrezione per ilchenel finale 2-1 a Cosenza, rimontando il vantaggio iniziale dei calabresi. Si sono chiuse 0-0 Entella-Ascoli e Pisa-Reggina Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

