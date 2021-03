Sci alpino, classifica Coppa del Mondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo discesa Saalbach 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Questa la classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020/2021 aggiornata dopo la seconda discesa libera maschile di Saalbach-Hinterglemm, Austria. A vincere è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che recupera tre posizioni, mentre tra gli azzurri spicca il quarto posto di Dominik Paris, che sale a quota 426 punti in dodicesima posizione nella graduatoria generale. 1. Alexis Pinturault (Fra) 1034 punti 2. Marco Odermatt (Sui) 869 3. Marco Schwarz (Aut) 718 4. Matthias Mayer (Aut) 664 5. Loic Meillard (Sui) 630 6. Vincent Kriechmayr (Aut) 615 7. Filip Zubcic (Cro) 602 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 587 9. Beat Feuz (Sui) 567 10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 12. Dominik ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Questa lagenerale dideldi scila secondaliberadi-Hinterglemm, Austria. A vincere è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che recupera tre posizioni, mentre tra gli azzurri spicca il quarto posto di Dominik Paris, che sale a quota 426 punti in dodicesima posizione nella graduatoria generale. 1. Alexis Pinturault (Fra) 1034 punti 2. Marco Odermatt (Sui) 869 3. Marco Schwarz (Aut) 718 4. Matthias Mayer (Aut) 664 5. Loic Meillard (Sui) 630 6. Vincent Kriechmayr (Aut) 615 7. Filip Zubcic (Cro) 602 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 587 9. Beat Feuz (Sui) 567 10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560 12. Dominik ...

Advertising

Eurosport_IT : Dominik Paris è un campione immenso ?????? Intercettato al walkie talkie con #Innerhofer, avrebbe detto di non voler… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - sportface2016 : RISULTATI Slalom femminile Jasna: Shiffrin domina la seconda manche, splendida Peterlini - sportface2016 : #Scialpino, classifica #CoppadelMondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo discesa #Saalbach 6 marzo -