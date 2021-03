Sanremo pagelle | i 10 look della quarta serata più belli o stravaganti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 marzo 2021) Bentornati al nostro appuntamento dedicato alledi. Abbiamo riascoltato tutte le canzoni in gara ma come ogni sera, per quanto riguarda il, c’è qualche top e qualche flop. Si selezioneranno solo alcuni, quelli che possono aver colpito sia in positivo che in negativo. A voi, quale è piaciuto di più?: Amadeus Appena ha fatto il suo ingresso sul palco, ci ha lasciati di stucco: una giacca azzurra, luccicante con dettagli più scuri, in blu, che riprendono la nuance dell’abito. Ma non è finita qui: pensavamo di aver visto tutto ma, improvvisamente, al cambio d’abito, si presenta con la stessa tipologia di giacca, in versione … rosa! Amadeus, al secondo cambio d’abito, accanto a Barbara PalomOvviamente, il papillon coordinato e, meno male, che i ...