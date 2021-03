Sanremo: la finale si apre sulle note dell'Inno di Mameli (Di sabato 6 marzo 2021) Apertura patriottica per la finale di Sanremo 2021, con la Banda della Marina militare che esegue l'Inno di Mameli. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Apertura patriottica per ladi2021, con la Bandaa Marina militare che esegue l'di. .

Advertising

SanremoRai : Puoi seguire la finale del Festival di Sanremo ?? in streaming su @RaiPlay: - RaiRadio2 : «Adesso sono meno tesa, sempre emozionata ma è l’ultima sera e sono contenta di quello che ho fatto sul palco e del… - RaiRadio2 : «Siamo molto grati al festival per averci permesso di essere tornati a suonare live.» ?? @thisismaneskin nel backst… - webmodanettv : RT @repubblica: Dai racconti di Giovanna Botteri ai vincitori: la finale in cinque momenti - infoitcultura : Sanremo 2021, la finale: Arisa sale sul palco “nuda” e con la collana da quasi 100mila euro -