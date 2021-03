Sanremo | Botteri ironizza | ' io a Sanremo? La rivincita delle nerd | viva la normalità' **

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Lava a? Cosa è successo? In realtà non è successo nulla, mi hanno chiamato per fare quello che faccio sempre, ma io ho sentito i commenti dalle amiche, dalle colleghe... c'è stato un po' 'la', se ce l'ha fatta lei possiamo farcela tutte". Usa l'ironia per dare un forte messaggio Giovanna, nel corso della conferenza stampa della serata finale del festival di, della quale sarà protagonista al fianco di Amadeus. "Questa -aggiunge la giornalista- è anche una lezione che abbiamo da questo anno terribile. Cominciamo ad apprezzare l'imperfezione, ad amarci per i nostri difetti, e ad essere più tolleranti, più solidali, più comprensivi, più vicini anche se non rispettiamo tutti i canoni. Va bene ...

Tra gli ospiti della serata finale anche Giovanna: "Io a? È successo qualcosa, vuol dire che sono stati completamente ribaltati i canoni - dice la giornalista -. Non succederà niente ...