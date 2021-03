Sanremo: Amadeus, 'io e Fiorello sognavamo questi risultati, ma non ci speravamo' (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Io e Rosario (Fiorello, ndr) siamo orgogliosi di questo festival di Sanremo. Di come è andato, di tutto, dagli ascolti, alla fruizione, alla musica, a quello che era il nostro desiderio alla vigilia. Quello che abbiamo fatto è quello che desideravamo fare, e non speravamo in questi risultati". Ancora una volta, Amadeus ribadisce in conferenza stampa, anche alla luce dei risultati di ascolto della quarta serata, la sua soddisfazione per l'andamento di questa edizione così unica e difficile. "Eravamo consapevoli di cosa stavamo andando a fare, abbiamo una discreta esperienza, e quello che ci arriva in termini di musica, di classifiche, ci rende orgogliosi. questi risultati li sognavamo, ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Io e Rosario (, ndr) siamo orgogliosi di questo festival di. Di come è andato, di tutto, dagli ascolti, alla fruizione, alla musica, a quello che era il nostro desiderio alla vigilia. Quello che abbiamo fatto è quello che desideravamo fare, e nonin". Ancora una volta,ribadisce in conferenza stampa, anche alla luce deidi ascolto della quarta serata, la sua soddisfazione per l'andamento di questa edizione così unica e difficile. "Eravamo consapevoli di cosa stavamo andando a fare, abbiamo una discreta esperienza, e quello che ci arriva in termini di musica, di classifiche, ci rende orgogliosi.li, ma non ...

