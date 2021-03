Sanremo 2021, top e flop della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, top e flop quarta serata Sanremo 2021 TOP E flop – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no: TOP FIORELLO Diciamolo, il suo è il compito più tosto del Festival. Far ridere, intrattenere il pubblico in un teatro vuoto per uno che ha bisogno del feedback della platea è complicatissimo. E’ apparso molto più in forma oggi rispetto alle ultime due serate e in duetto con Achille Lauro ha vinto tutto. Alla faccia di chi lo critica, si è messo in gioco ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021), top eTOP E– Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo ladel Festival di, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top edel Festival. Ecco chi è andato bene e chi no: TOP FIORELLO Diciamolo, il suo è il compito più tosto del Festival. Far ridere, intrattenere il pubblico in un teatro vuoto per uno che ha bisogno del feedbackplatea è complicatissimo. E’ apparso molto più in forma oggi rispetto alle ultime due serate e in duetto con Achille Lauro ha vinto tutto. Alla faccia di chi lo critica, si è messo in gioco ...

