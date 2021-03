Primo via libera alle intercettazioni. Giggino ‘a purpetta rischia grosso. Cesaro è indagato per voto di scambio politico-mafioso. Sì dalla Giunta del Senato all’uso delle registrazioni (Di sabato 6 marzo 2021) Si mette male per l’azzurro Giggino ‘a purpetta. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama ha dato il Primo sostanziale via libera all’utilizzo delle intercettazioni effettuate dai carabinieri del Ros nell’inchiesta dell’Antimafia di Napoli, culminata con 59 arresti eseguiti lo scorso anno, con accuse che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione elettorale, dall’estorsione alla turbata libertà degli incanti, un sistema in cui è considerato coinvolto anche il Senatore Luigi Cesaro. LE INDAGINI. Al centro delle indagini campane vi sono i clan Puca, Verde e Ranucci, che operano a Sant’Antimo e nei Comuni limitrofi. Per gli inquirenti, l’inchiesta ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Si mette male per l’azzurro‘a. Laelezioni eimmunità parlamentari di Palazzo Madama ha dato ilsostanziale viaall’utilizzoeffettuate dai carabinieri del Ros nell’inchiesta dell’Antimafia di Napoli, culminata con 59 arresti eseguiti lo scorso anno, con accuse che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione elettorale, dall’estorsione alla turbata libertà degli incanti, un sistema in cui è considerato coinvolto anche ilre Luigi. LE INDAGINI. Al centroindagini campane vi sono i clan Puca, Verde e Ranucci, che operano a Sant’Antimo e nei Comuni limitrofi. Per gli inquirenti, l’inchiesta ha ...

