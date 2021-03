Pirelli, contratto con Fia esteso fino al 2023 (Di sabato 6 marzo 2021) La Fia ha rinnovato il contratto con Pirelli come fornitore unico di pneumatici fino al 2024. L’azienda italiana rimarrà dunque partner esclusivo della Formula 1 ancora per un altro anno rispetto alla naturale scadenza del contratto, originariamente fissata per il 2023. Per il 2021 era inoltre prevista l’introduzione delle gomme da 18 pollici, rimandata, causa Covid-19, al prossimo anno. contratto Pirelli: le dichiarazioni di Domenicali e Todt La Formula 1 parlerà ancora italiano. Almeno per quanto riguarda gli pneumatici. In una nota Fia e Pirelli hanno infatti annunciato l’estensione del contratto che li lega dal 2011 fino al 2024. La Pirelli inoltre sarà chiamata il prossimo anno ad una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) La Fia ha rinnovato ilconcome fornitore unico di pneumaticial 2024. L’azienda italiana rimarrà dunque partner esclusivo della Formula 1 ancora per un altro anno rispetto alla naturale scadenza del, originariamente fissata per il. Per il 2021 era inoltre prevista l’introduzione delle gomme da 18 pollici, rimandata, causa Covid-19, al prossimo anno.: le dichiarazioni di Domenicali e Todt La Formula 1 parlerà ancora italiano. Almeno per quanto riguarda gli pneumatici. In una nota Fia ehanno infatti annunciato l’estensione delche li lega dal 2011al 2024. Lainoltre sarà chiamata il prossimo anno ad una ...

