Pd, le Sardine “occupano” la sede nazionale (Di sabato 6 marzo 2021) Alfie Borromeo Le Sardine sono tornate in azione: un gruppo di esponenti del movimento si è radunato sotto la sede nazionale del Partito Democratico a Roma. Circa una ventina di ragazzi, guidati da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, con indosso delle t-shirt rosse con la scritta “Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? 6000 Sardine”. Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 6 marzo 2021) Alfie Borromeo Lesono tornate in azione: un gruppo di esponenti del movimento si è radunato sotto ladel Partito Democratico a Roma. Circa una ventina di ragazzi, guidati da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, con indosso delle t-shirt rosse con la scritta “Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? 6000”. Impronta Unika.

Advertising

simonel78648503 : I soldi dentro una busta di carta al Distributore per attaccare Manifesti, le #Sardine occupano la sede del #Pd L… - Lapid1 : RT @s_margiotta: @PoliticaPerJedi Le sardine occupano il Nazareno e Grillo si candida a segretario @pdnetwork Come dice un mio autorevole a… - apavo75 : RT @Scacciavillani: Le #Sardine occupano ad oltranza la sede del PD. Un po' come se i tonni occupassero ad oltranza le scatolette Rio Mare - GabrieleM97 : RT @DavelloStefano: Le #Sardine occupano ad oltranza la sede del #Pd con tende e sacchi a pelo. Mi ricordo le critiche della sinistra nei… - Scacciavillani : Le #Sardine occupano ad oltranza la sede del PD. Un po' come se i tonni occupassero ad oltranza le scatolette Rio Mare -