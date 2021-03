Pd, Beppe Grillo: “Mi candido a segretario…” (Di sabato 6 marzo 2021) Nicola Zingaretti si dimette? E allora Beppe Grillo si candida alla segreteria del Pd. Il garante del Movimento 5 Stelle dedica un lungo post alla situazione politica e, con una provocazione, lancia anche la sua candidatura alla guida del Partito Democratico. “Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si faccia un partito – ricorda il fondatore del M5S – . Poi vedo la situazione del partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia”. Poi spiega: “Siamo nel caos ma il caos è creativo, quindi ho visto questo partito, il partito democratico: va via una buona ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Nicola Zingaretti si dimette? E allorasi candida alla segreteria del Pd. Il garante del Movimento 5 Stelle dedica un lungo post alla situazione politica e, con una provocazione, lancia anche la sua candidatura alla guida del Partito Democratico. “Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si faccia un partito – ricorda il fondatore del M5S – . Poi vedo la situazione del partito democratico, vedo la nostra, vedo una coalizione di forze antagoniste che devono governare insieme, capitanate da una personalità diciamo straordinaria come può essere Draghi, però tutto questo per la pandemia”. Poi spiega: “Siamo nel caos ma il caos è creativo, quindi ho visto questo partito, il partito democratico: va via una buona ...

