Parma, Lucarelli: “Sono rimasto in questo club per senso di appartenenza. Il fallimento…” (Di sabato 6 marzo 2021) Il vice ds del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato al Corriere della sera commentando anche lo speciale record messo a segno, ovvero le reti messe a segno in tutte le categorie dalla D alla A: "Mi sorprende il fatto di condividere questo primato con Santana, anche perché chi ha vissuto questa situazione è stato costretto a ripartire dal basso. Siamo accomunati dalla forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli della storia calcistica di due grandi club. Col Parma ho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare nonostante tutto, anche quando si è ripartiti dalla D. Il mio legame alla città per senso di appartenenza, ho voluto dare una mano. E l'ho fatto anche con i gol, i miei valevano qualcosa di più visto che ero un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Il vice ds delAlessandroha parlato al Corriere della sera commentando anche lo speciale record messo a segno, ovvero le reti messe a segno in tutte le categorie dalla D alla A: "Mi sorprende il fatto di condividereprimato con Santana, anche perché chi ha vissuto questa situazione è stato costretto a ripartire dal basso. Siamo accomunati dalla forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli della storia calcistica di due grandi. Colho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare nonostante tutto, anche quando si è ripartiti dalla D. Il mio legame alla città perdi, ho voluto dare una mano. E l'ho fatto anche con i gol, i miei valevano qualcosa di più visto che ero un ...

