MotoGP | Quartararo | ' Nel team ufficiale maggiore responsabilità | ma mi piace'

(Di sabato 6 marzo 2021) Non è stato un primo giorno da pilotaparticolarmente brillante per, come testimonia la 15ª piazza a più di un secondo dalla vetta , ma le attenuanti senza dubbio non mancano.

... tredicesimo a 0"885, che precede Valentino Rossi, 14° all'esordio in Petronas e più lento di nove decimi rispetto al crono di riferimento, e Fabio. Al debutto con la Honda Hrc, Pol ...Franco è andato forte, è stato il migliore delle Yamaha, perera il primo giorno ma non guardo tanto i piloti del team ufficiale. Devo pensare a me stesso' .: Bagnaia: 'Una caduta ...I due non si sono mai incrociati in pista, chiudendo rispettivamente settimo e quattordicesimo questa prima giornata di test. Ma hanno offerto spunti divertenti sull'inizio della convivenza nel box, p ...La prima presa di contatto con il team malese è stata positiva: ora Valentino vuole concentrarsi sull'affinamento della sua Yamaha ...