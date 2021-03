Lockdown e zona rossa | Cts al governo | «Misure più dure dove si chiudono le scuole»

(Di sabato 6 marzo 2021) Far scattare lain automaticosi verificano 250 casi ogni 100mila abitanti. Questa l'indicazione che il Cts aveva dato alin vista del dpcm, che entra in vigore oggi,...

Advertising

Corriere : Lockdown, il Cts: «Zona rossa automatica quando si superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti» - infoitinterno : Lockdown, il Cts: “Zona rossa automatica quando si superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti” - SoloTrePi : RT @ElioLannutti: Coronavirus, il Cts: 'Necessarie misure più dure con scuole chiuse'. E suggerisce la zona rossa... L’attuale situazione p… - zoroastro001 : RT @Cartabiancarai3: Ad un anno dal primo lockdown l’Italia fa i conti con la risalita dei contagi e con il rischio che tutto il Paese rito… - TheJoiningComma : Ma la Michielin specifica che il parco è della sua zona perché la canzone è scritta durante il lockdown? #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown zona

Il Comune di Bono, nel Sassarese, si prepara ad uscire dale cambiare colore passando direttamente darossa a quella bianca, anche se le scuole di ogni ordine e grado resteranno fino al 13 marzo compreso (salvo proroga). L'ordinanza del sindaco ...Nessunrichiesto, ma un incremento delle restrizioni, appunto, che potrebbero coinvolgere ... Finiranno inrossa, invece, Frosinone e provincia e i comuni della Romagna. Per la prima volta,...Ma c’è chi, fuori dal Comitato tecnico scientifico, sostiene che si tratti di una medicina che salva dalla malattia ma uccide il paziente. In alternativa, l’unico compromesso possibile è quello di una ...Il presidente di Confesercenti Vincenzo Schiavo: “In Campania con la zona rossa 400mila imprese ferme da lunedì, 30mila potrebbero non riaprire ...