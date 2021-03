LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Wierer in pista, Eckhoff l’atleta da battere (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Herrmann entra al poligono col miglior tempo mentre si chiama subito fuori Simon con 3 errori. Wierer non distante da Herrmann ai 0.9km, 2? di ritardo. 11.10 Errore per Hanna Oeberg, molto pesante per la sua gara anche perché era già entrata al poligono con 6? di distacco da Preuss che sono diventati ora 35?. 11.09 Poligono perfetto per Preuss che è rapida e precisa, stiamo ancora aspettando Wierer ai 0.9km 11.08 Siamo già al primo poligono con Preuss, mentre la connazionale Herrmann parte forte col miglior tempo nei primi metri. 11.07 Parte Dorothea, mentre Preuss ha recuperato il divario da Oeberg al 1.6km. Simon parte col passo della tedesca nella prima fase. 11.06 Tandrevold scatta dal cancelletto di partenza e si prepara anche Dorothea Wierer, in ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Herrmann entra al poligono col miglior tempo mentre si chiama subito fuori Simon con 3 errori.non distante da Herrmann ai 0.9km, 2? di ritardo. 11.10 Errore per Hanna Oeberg, molto pesante per la sua gara anche perché era già entrata al poligono con 6? di distacco da Preuss che sono diventati ora 35?. 11.09 Poligono perfetto per Preuss che è rapida e precisa, stiamo ancora aspettandoai 0.9km 11.08 Siamo già al primo poligono con Preuss, mentre la connazionale Herrmann parte forte col miglior tempo nei primi metri. 11.07 Parte Dorothea, mentre Preuss ha recuperato il divario da Oeberg al 1.6km. Simon parte col passo della tedesca nella prima fase. 11.06 Tandrevold scatta dal cancelletto di partenza e si prepara anche Dorothea, in ...

