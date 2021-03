La Lega resta il primo partito, M5s in risalita, scende il Pd: il sondaggio Dire/Tecné (Di sabato 6 marzo 2021) La Lega resta il primo partito, segue il Pd che perde ancora consensi mentre spicca il balzo in avanti del Movimento 5 stelle. Lo rileva monitor Italia, il sondaggio realizzato da tecnè con agenzia Dire, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi.La Lega si attesta al 23,7% (+0,1%) mentre il Pd scende al 18,3%, perdendo lo 0,7. Ferma al 17,6% Fdi, il Movimento 5 stelle invece risale al 14,1%, guadagnando lo 0,9% rispetto alla settimana scorsa.Forza Italia è al 10,5% (-0,1%), Azione al 3,6% (+0,2%), Sinistra al 3% (-0,2%), Italia Viva 2,6% (-0,1), +Europa 2,2% (+0,1%), Verdi 1,5% Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) Lail, segue il Pd che perde ancora consensi mentre spicca il balzo in avanti del Movimento 5 stelle. Lo rileva monitor Italia, ilrealizzato da tecnè con agenzia, effettuato con interviste il 5 marzo 2021 su un campione di mille casi.Lasi attesta al 23,7% (+0,1%) mentre il Pdal 18,3%, perdendo lo 0,7. Ferma al 17,6% Fdi, il Movimento 5 stelle invece risale al 14,1%, guadagnando lo 0,9% rispetto alla settimana scorsa.Forza Italia è al 10,5% (-0,1%), Azione al 3,6% (+0,2%), Sinistra al 3% (-0,2%), Italia Viva 2,6% (-0,1), +Europa 2,2% (+0,1%), Verdi 1,5%

