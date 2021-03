Draghi chiama McKinsey per mettere a punto il Recovery Plan (Di sabato 6 marzo 2021) Draghi affida la consulenza del Recovery Plan a McKinsey. Boccia: “Se vero, è grave”. Stefano Fassina: “Il Parlamento deve intervenire” Stando alle ultime indiscrezioni, Mario Draghi avrebbe attribuito alla società americana McKinsey la consulenza per scrivere il Recovery Plan. “Se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza grave“, commenta l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Calenda stempera la bufera: “Polemiche inutili“. Il leader di Azione spiega via Twitter: “I consulenti McKinsey o altro si usano per scrivere piani strategici straordinari. Quando hai bisogno di elaborazioni veloci e verifica di fattibilità su progetti. Ma se la guida rimane saldamente nelle mani dei ministri non vedo ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021)affida la consulenza del. Boccia: “Se vero, è grave”. Stefano Fassina: “Il Parlamento deve intervenire” Stando alle ultime indiscrezioni, Marioavrebbe attribuito alla società americanala consulenza per scrivere il. “Se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza grave“, commenta l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Calenda stempera la bufera: “Polemiche inutili“. Il leader di Azione spiega via Twitter: “I consulentio altro si usano per scrivere piani strategici straordinari. Quando hai bisogno di elaborazioni veloci e verifica di fattibilità su progetti. Ma se la guida rimane saldamente nelle mani dei ministri non vedo ...

