Covid scuola, dal Veneto alla Sicilia: i dati aggiornati con i casi riconducibili all’ambito scolastico (Di sabato 6 marzo 2021) È frammentario e spesso non reperibile il quadro dei dati dei contagi nelle scuole delle regioni italiane tra studenti, docenti e personale Ata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) È frammentario e spesso non reperibile il quadro deidei contagi nelle scuole delle regioni italiane tra studenti, docenti e personale Ata. L'articolo .

Advertising

sbonaccini : Sottoscritto accordo tra regioni e governo con i medici specializzandi: parteciperanno attivamente alla campagna di… - repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - NicolaPorro : Incredibile: nel Bresciano, si arriva al blitz dei #Carabinieri pur di imporre la #dad (e di mezzo ci sono studenti… - Elisheba : RT @fo1984: in una piccola scuola elementare della provincia di Savona, dove ci sono intere classi in quarantena, i genitori hanno deciso d… - lavitadavivere1 : RT @RadioSavana: I nostri figli e nipoti non possono andare a scuola, 'bisogna evitare assembramenti Covid' parole del ministro Salute, men… -