Covid, l’epidemia ha ripreso a correre, il calcolo dei decessi fa paura: dall’8 marzo cambia tutto (Di sabato 6 marzo 2021) l’epidemia di Coronavirus accelera, con l’indice di trasmissibilità Rt che si attesta all’1.6, in crescita rispetto all’0.99 della settimana precedente L’indice di trasmissibilità nazionale Rt sale a 1.6 dallo 0.99 della settimana scorsa tonando così sopra l’1 dopo 7 settimane: è quanto emerge dai dati del monitoraggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. “Netta accelerazione dell’epidemia“, con un’incidenza che sfiora i 200 casi (194.87) per 100 mila abitanti. Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, 26% contro il 24% della scorsa settimana. Aumenta anche il numero di ricoverati in aree mediche, da 18.295 a 19.570. In 9 Regioni ricoveri sopra la soglia critica (erano 8 in precedenza). Tra marzo e dicembre 2020 ci sono stati 108.178 decessi in più ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 marzo 2021)di Coronavirus accelera, con l’indice di trasmissibilità Rt che si attesta all’1.6, in crescita rispetto all’0.99 della settimana precedente L’indice di trasmissibilità nazionale Rt sale a 1.6 dallo 0.99 della settimana scorsa tonando così sopra l’1 dopo 7 settimane: è quanto emerge dai dati del monitoraggio da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. “Netta accelerazione del“, con un’incidenza che sfiora i 200 casi (194.87) per 100 mila abitanti. Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, 26% contro il 24% della scorsa settimana. Aumenta anche il numero di ricoverati in aree mediche, da 18.295 a 19.570. In 9 Regioni ricoveri sopra la soglia critica (erano 8 in precedenza). Trae dicembre 2020 ci sono stati 108.178in più ...

Advertising

istat_it : Online il quinto Rapporto #Istat- @istsupsan sull’ impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popo… - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - albemilano : RT @radiopopmilano: ?? Una società di consulenze ultra liberista ha in mano il destino del Recovery Plan ?? Boom di contagi nel Bresciano ?? M… - tomasonidiego : Io ho visto un amico dopo 6 mesi ed esco di casa solo per andare in ufficio dove ho 4 metri di distanza da chiunque… - tamistars : RT @radiopopmilano: ?? Una società di consulenze ultra liberista ha in mano il destino del Recovery Plan ?? Boom di contagi nel Bresciano ?? M… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemia Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE