(Di domenica 7 marzo 2021) Covid - 19, peggiorano ancora i dati: tamponi positivi all'11,2%. Tredici nuove vittime 5 marzo 2021 Sono 2.843 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 405 casi ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, stabile la curva dei contagi: registrati 24 decessi - ilgiornalelocal : #Coronavirus in #Campania, il #bollettino. Resta stabile (e alta) la percentuale dei positivi: è stata dell'11,1… - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA STABILE LA CURVA DEI CONTAGI Sono 2.843 (di cui 405 casi identificati da test antigenici r… - annamaria_ff : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, stabile la curva dei contagi: registrati 24 decessi - fainformazione : 6 marzo 2021: il contagio da Covid è adesso ai livelli dello scorso fine ottobre Il contagio da coronavirus ha orm… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stabile

2 ' di lettura. Resta stabile ma alto il numero dei contagi da coronavirus in Campania. Il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Campania. Questo è il dettaglio dello schema, elaborato dall’U ...La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 11,13%. Sono 2.843 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 405 casi identificati da tes ...