Coronavirus, contagi in continuo aumento: nuova chiusura totale? (Di sabato 6 marzo 2021) Il Cts chiede al governo la possibilità di considerare un nuovo lockdown totale: contagi da Covid-19 in decisivo aumento in Italia. Lockdown totale: la richiesta del Cts al Governo su Notizie.it.

