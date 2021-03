Classifica Serie A dopo Spezia-Benevento 26^ giornata

Advertising

Corriere : Lazio, caso tamponi: ecco cosa rischia e perché la classifica può essere riscritta - FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - MasterblogBo : LA SPEZIA (ITALPRESS) - Un punto a testa per Spezia e Benevento nel primo anticipo della 26esima giornata di Serie… - ChisseneVale : L’unica classifica alla quale sto pensando è quella della Serie A Dio quanto invidio voi proiettati su Sanremo - TuttoMercatoWeb : Spezia e Benevento si dividono la posta al 'Picco'. La classifica aggiornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

Tuttocampo

...marzo 2021 - Spezia e Benevento si affrontano nel primo anticipo della 26esima giornata di... Le squadre di Italiano e Inzaghi restano appaiate ina quota 26 punti. Primo tempo ...Le due squadre continuano a viaggiare alla stessa quota in, ora con 26 punti invece che 25. Entrambe puntavano chiaramente alla vittoria per allontanare la zona calda della lotta salvezza, ...Parliamo di una squadra che, per i valori che ha, non deve stare sul fondo della classifica. Negli insuccessi non si può ... portato il Crotone al successo e fatta tanta buona strada in serie A.Fonte originale: : Parma Calcio 1913 - Oggi. Novità nell'ultima ora; D’AVERSA: «La prestazione contro l’Inter mi fa pensare positivo» SportParma HOME (Oggi) - Alla vigilia ...