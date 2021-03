Calcio, dal 1° luglio nuove regole per l’utilizzo del Var, fallo di mani e fuorigioco (Di sabato 6 marzo 2021) A lavoro i vertici Fifa per apportare importanti novità per quanto concerne alcune regole del Calcio. Sotto la lente di ingrandimento l’utilizzo del Var, il fallo di mani e il fuorigioco. Per quanto concerne il supporto tecnologico, secondo quanto riportato da Gazzetta, si va verso una Var leggera, con meno arbitri, al massimo 2, e con meno telecamere così da aprire questa possibilità anche ai campionati con disponibilità finanziare più ridotte e un nuovo fuorigioco allo studio, che potrebbe però entrare in scena dal 2023. Decisamente più immediata l’introduzione delle nuove regole per quanto concerne il fallo di mani in attacco. Secondo quanto scritto dalla Rosea, dal 1° luglio ci ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) A lavoro i vertici Fifa per apportare importanti novità per quanto concerne alcunedel. Sotto la lente di ingrandimentodel Var, ildie il. Per quanto concerne il supporto tecnologico, secondo quanto riportato da Gazzetta, si va verso una Var leggera, con meno arbitri, al massimo 2, e con meno telecamere così da aprire questa possibilità anche ai campionati con disponibilità finanziare più ridotte e un nuovoallo studio, che potrebbe però entrare in scena dal 2023. Decisamente più immediata l’introduzione delleper quanto concerne ildiin attacco. Secondo quanto scritto dalla Rosea, dal 1°ci ...

Advertising

ZZiliani : L’articolo più importante di oggi, riferito al calcio, è di Giuseppe Liturri per “La Verità “: racconta che per 25… - Inter : ? | 5 COSE ?? Punizioni: dal punto di vista tecnico cosa è fondamentale? ??? Calcio, basket e gli idoli, da Mihajl… - _treacherous_13 : @razorback7851 Si assolutamente e non saremo mai d’accordo. A me quello che da fastidio è questo senso di superiori… - TepaSport : Brescia Stagione 1977-78 ?? C'ero anch'io ... - sportli26181512 : Sanremo, 50mila euro a sera per Ibra, ma il cachet va in beneficenza: Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, San… -