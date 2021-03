Assolto Alessio Feniello, il padre di Stefano, morto a Rigopiano (Di sabato 6 marzo 2021) Assolto dalle accuse di aver violato i sigilli di un’area sequestrata Alessio Feniello, il padre di Stefano, morto a Rigopiano. Aveva 28 anni Stefano Feniello, quando nel gennaio di quattro anni fa, restò vittima della tragedia dell’Hotel Rigopiano. Dal giorno del dramma, suo padre Alessio non si è mai arreso nella ricerca della verità. L’uomo, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021)dalle accuse di aver violato i sigilli di un’area sequestrata, ildi. Aveva 28 anni, quando nel gennaio di quattro anni fa, restò vittima della tragedia dell’Hotel. Dal giorno del dramma, suonon si è mai arreso nella ricerca della verità. L’uomo, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

