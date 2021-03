Alvino: «De Laurentiis passerà la serata in ritiro con Gattuso e il Napoli» (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo quanto scrive Carlo Alvino su Twitter, il presidente De Laurentiis stasera sarà in ritiro con il Napoli. Un segno di vicinanza alla squadra e al tecnico. “serata in ritiro con Gattuso e la squadra per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarà in città stasera e alloggerà nello stesso albergo che ospita tecnico e calciatori per vivere insieme la vigilia di Napoli-Bologna. Domani sarà al Maradona per la gara contro gli emiliani. Un ulteriore modo per dimostrare tutta la sua vicinanza all’allenatore e ai giocatori in un momento così delicato ed importante della stagione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo quanto scrive Carlosu Twitter, il presidente Destasera sarà incon il. Un segno di vicinanza alla squadra e al tecnico. “incone la squadra per Aurelio De. Il presidente delsarà in città stasera e alloggerà nello stesso albergo che ospita tecnico e calciatori per vivere insieme la vigilia di-Bologna. Domani sarà al Maradona per la gara contro gli emiliani. Un ulteriore modo per dimostrare tutta la sua vicinanza all’allenatore e ai giocatori in un momento così delicato ed importante della stagione”. L'articolo ilsta.

