Valladolid-Getafe (sabato H 14.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grande incertezza al Josè Zorrilla. (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima partita del sabato di Liga si preannuncia molto incerta, equilibrata e probabilmente senza troppo spazio per spettacolo ed estetica del bel calcio: ci sono punti in salvezza in palio al Josè Zorrilla e ormai siamo entrati nella fase in cui pesano davvero molto. Il Valladolid quest’anno ha vissuto una stagione diversa dalle precedenti: InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 5 marzo 2021) La prima partita deldi Liga si preannuncia molto incerta, equilibrata e probabilmente senza troppo spazio per spettacolo ed estetica del bel calcio: ci sono punti in salvezza in palio ale ormai siamo entrati nella fase in cui pesano davvero molto. Ilquest’anno ha vissuto una stagione diversa dalle precedenti: InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Falso_Nueve_IT : Chiamata fondamentale in chiave salvezza per il Valladolid. Vincendo accorcerebbe sul Getafe, che curiosamente è s… - infobetting : Valladolid-Getafe (sabato H 14.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. - Jon03328815 : RT @MarkOHaire: ?? Opponents 20+ Booking Pts ???? 96% Sevilla 96% Napoli 96% Torino 92% Getafe 92% Granada 88% Sassuolo 84% Celta 84% Valenc… - MarkOHaire : ?? Opponents 20+ Booking Pts ???? 96% Sevilla 96% Napoli 96% Torino 92% Getafe 92% Granada 88% Sassuolo 84% Celta 84… - infobetting : Valladolid-Getafe (sabato H 14.00): formazioni, quote, pronostici. Grande -