Ultima crociata di Boldrini&Co.: "Cambiare donna nella Treccani" (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto Vivaldelli "La definizione di donna della Treccani è sessista". Lo denuncia in una lettera aperta l'attivista Maria Beatrice Giovanardi insieme ad altre cento donne, fra cui Laura Boldrini e Michela Murgia La richiesta è chiara: modificare la voce "donna" contenuta nel vocabolario Treccani. L'attivista Maria Beatrice Giovanardi ha inviato una lettera aperta, pubblicato sul sito de La Repubblica, all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana per chiedere di eliminare "i riferimenti sessisti" che compaiono nel sinonimo della parola "donna" della versione online dello storico vocabolario. A sostenere la battaglia di Giovanardi ci sono 100 personalità del mondo della politica e dell'istruzione, fra cui Giuliana Giusti, professoressa in glottologia di Ca' Foscari, Marica Calloni, ...

