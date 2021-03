Ucciso procuratore che indagava su morte Attanasio e Iacovacci in Congo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nella Repubblica democratica del(Rdc) è stato “in una imboscata ilchesulladel nostro ambasciatore” Luca, “del carabiniere di scorta” Vittorio“e del loro autista nel nord Kivu”. Lo rende noto su Twitter GeopoliticalCenter, un gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia. Il, riportano i medialesi, si chiamava Mwilanya Asani William ed è stato assassinato in un’imboscata nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu. La notizia, secondo ‘Mnctv’, è stata confermata in una nota delle forze armate, nella quale si attribuisce la responsabilità a militari ribelli del 3416esimo reggimento. ...

Ancora sangue nella Repubblica democratica del Congo (Rdc): è stato infatti 'in una imboscata il procuratore che indagava sulla morte del nostro ambasciatore, del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu'. Lo rende noto su Twitter GeopoliticalCenter, un ...