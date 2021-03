Ucciso in Congo il magistrato che indagava sulla morte di Attanasio e Iacovacci (Di venerdì 5 marzo 2021) È stato Ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull’agguato in cui sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l’autista Congolese Mustafa Milambo. Lo riferisce l’agenzia Fides citando fonti locali. L’agguato è avvenuto sulla stessa strada Rutshuru-Goma. Il magistrato, William Assani, “stava tornando da una riunione nell’ambito dell’inchiesta sulla sicurezza dell’area e in particolare sull’omicidio dell’ambasciatore italiano e dei suoi due accompagnatori”, confermano a Fides fonti missionarie che operano nella provincia del Nord Kivu. Il maggiore William Assani, secondo quanto riferisce la radio indipendente Congolese Radio Okapi, è ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) È statoinilmilitare chesull’agguato in cui sono morti l’ambasciatore italiano Luca, il carabiniere di scorta Vittorioe l’autistalese Mustafa Milambo. Lo riferisce l’agenzia Fides citando fonti locali. L’agguato è avvenutostessa strada Rutshuru-Goma. Il, William Assani, “stava tornando da una riunione nell’ambito dell’inchiestasicurezza dell’area e in particolare sull’omicidio dell’ambasciatore italiano e dei suoi due accompagnatori”, confermano a Fides fonti missionarie che operano nella provincia del Nord Kivu. Il maggiore William Assani, secondo quanto riferisce la radio indipendentelese Radio Okapi, è ...

Avvenire_Nei : Congo. Assassinato il procuratore che indagava sull'agguato all'ambasciatore - MediasetTgcom24 : Congo, ucciso il procuratore che indagava sulla morte di Attanasio #Attanasio - TgLa7 : Ucciso in #Congo il magistrato che indagava su Attanasio #Fides : 'Agguato sulla stessa strada Rutshuru-Goma' - luca79ind : RT @P_M_1960: #Misteriesegretidistato 'Ucciso in Congo il magistrato che indagava su Attanasio.' Chiedo al nostro governo più chiarezza su… - annalaurabar : RT @AngiKappa: #Congo, ad una settimana dai funerali di #LucaAttanasio e #vittorioiacovacci in nord Kivu viene ucciso in un agguato il proc… -