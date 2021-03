Sanremo 2021. Le pagelle dei look della terza serata. Vittoria Ceretti porta l’alta moda sul palco dell’Ariston, Negramaro eco-friendly, Casadilego n.c. (Di venerdì 5 marzo 2021) terza serata all’insegna dell’eleganza e dell’alta moda per questa 71esima edizione del Festival di Sanremo, la serata dei duetti e della canzone d’autore, con la top model italiana Vittoria Ceretti, musa di Karl Lagerfeld, al fianco di Amadeus alla conduzione, che ha portato una ventata di haute couture sul palco dell’Ariston direttamente dalle passerelle di Parigi, ma anche fra gli ospiti, Negramaro e Lous and the Yakuza in testa, non sono mancati spunti di gran classe e stile. Gli scivoloni più clamorosi? Leggete la nostra classifica dei look migliori e peggiori della serata e scoprirete chi è inciampato sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)all’insegna dell’eleganza e delper questa 71esima edizione del Festival di, ladei duetti ecanzone d’autore, con la top model italiana, musa di Karl Lagerfeld, al fianco di Amadeus alla conduzione, che hato una ventata di haute couture suldirettamente dalle passerelle di Parigi, ma anche fra gli ospiti,e Lous and the Yakuza in testa, non sono mancati spunti di gran classe e stile. Gli scivoloni più clamorosi? Leggete la nostra classifica deimigliori e peggiorie scoprirete chi è inciampato sulla ...

