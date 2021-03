Sanremo 2021, Gaia è afona: “Mi sto curando, sono positiva” (Di venerdì 5 marzo 2021) La cantante in gara a Sanremo 2021 si sta curando con flebo di cortisone e fisiologica per idratare le sue corde vocali. (Instagram)Questo Sanremo 2021 non smette di stupirci tra inconvenienti dietro l’angolo, cantanti in quarantena e con ascolti a dir poco flop. Dopo la notizia di oggi della positività di Simona Ventura, ospite e valletta prevista per l’ultima serata del Festival, ora si aggiunge un altro problema per il conduttore Amadeus: Gaia, infatti, è afona e ha le corde vocali arrossate e contratte. Gaia è afona: cure di cortisone per la gara di stasera La giovane cantautrice, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, in gara con la sua Cuore amaro, ha lanciato la notizia in collegamento con ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021) La cantante in gara asi stacon flebo di cortisone e fisiologica per idratare le sue corde vocali. (Instagram)Questonon smette di stupirci tra inconvenienti dietro l’angolo, cantanti in quarantena e con ascolti a dir poco flop. Dopo la notizia di oggi della positività di Simona Ventura, ospite e valletta prevista per l’ultima serata del Festival, ora si aggiunge un altro problema per il conduttore Amadeus:, infatti, èe ha le corde vocali arrossate e contratte.: cure di cortisone per la gara di stasera La giovane cantautrice, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, in gara con la sua Cuore amaro, ha lanciato la notizia in collegamento con ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - pat7331 : RT @UAAR_it: #Amadeus esordisce a #Sanremo con segno croce. Gesto confessionale “poco opportuno” in quel contesto, come ha sottolineato il… - Fra7russo : RT @karda70: #Sanremo2021, #Ibrahimovic arriva all’#Ariston in #moto con l’#autostop: ecco il #video -