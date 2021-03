Razer Anzu Smart Glasses si presentano come gli occhiali smart di nuova generazione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 5 marzo 2021)lancia un nuovo modello dimultifunzionali dal design aggressivo: isono stati da poco lanciati negli States e sono ora disponibili sul sito ufficiale del rivenditore: si tratta di un modello Open Ear, che permette dunque di ascoltare musica ed effettuare telefonate senza dover coprire le orecchie, oltre a offrire filtri per la luce di qualità superiore. Disponibili in un solo colore ma in due modelli differenti, con montatura tonda o rettangolare, hanno una linea importante ma rimanendo molto più leggeri da portare di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Le lenti, a detta di, possono filtrare il 35% della cosiddetta "luce blu" per schermare gli occhi sottoposti a stress da monitor e simili, oltre a essere dotate di rimpiazzo ...