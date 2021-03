(Di venerdì 5 marzo 2021) L'ex attaccante dellantus Fabriziovenuto ai microfoni di Tmw per parlare delle possibilità dei bianconeri di vincere il decimoconsecutivo: "Laci ha sempre abituato a non mollare mai e a dare grandi soddisfazioni. Del resto lo dice il motto: fino alla fine. Finchè la matematica lo concede leci sono eccome. Va sottolineato che Pirlo non ha mai avuto tutti i i giocatori a disposizione e lo stesso tecnico, nuovo, non ha potuto lavorare nel precampionato e durante la stagione non ha mai avuto a disposizione Dybala. E' difficile dunque poter trarre dei giudizi.? E' unache difende bene e sfrutta al meglio le ripartenze. Subisce poco e sta esprimendo bene il suo ...

ItaSportPress : Ravanelli: 'La Juve ha ancora speranze per lo scudetto. Inter grande squadra, ma...' - - infoitsport : Ravanelli: 'Morata e Dybala sono il futuro della Juve' - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Ravanelli: 'Ecco perché Morata cambia la Juve. Lui e Dybala sono il futuro. E co - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ravanelli: “Ecco perché Morata cambia la #Juve. Lui e #Dybala il futuro. E col Porto...” - Paolo_ADP10 : RT @CinqueNews: #Ravanelli senza dubbi: #Morata e #Dybala sono il futuro della #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanelli Juve

TUTTO mercato WEB

... sono il futuro ', ha esorditoparlando dei due attaccanti Morata e Dybala. Sulla Joya poi: 'Dybala è fondamentale per ladi oggi e soprattutto del domani: nel post Ronaldo lapuò ...... perché no, anche del futuro: ne è convinto Fabrizio, intervistato da 'La Gazzetta dello ... Dybala è fondamentale per ladi oggi e soprattutto del domani: nel post Ronaldo lapuò ...Le parole del doppio ex di Lazio e Juventus Fabrizio Ravanelli che si è soffermato sulla sfida tra le due squadre in programma domani sera.ù bella del mondo nel calcio, tra nostalgie e speranze. Èun autunno qualsiasi, molto lagunare, quello del 1993. In una Juventus fresca di vittoria della coppa UEFA, ma a secco di scudetti da oltre set ...