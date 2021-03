Papa Francesco atterrato in Iraq. Viaggio storico, 'un dovere verso una terra martoriata' (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Questo è un Viaggio emblematico, un dovere verso una terra martoriata'. Così Papa Francesco stamattina nel volo verso Baghdad per una storica visita in Iraq che durerà quattro giorni e che intende ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Questo è unemblematico, ununa'. Cosìstamattina nel voloBaghdad per una storica visita inche durerà quattro giorni e che intende ...

