Ospedali della Brianza: crescono i ricoveri, quasi sature le Terapie Intensive (Di venerdì 5 marzo 2021) I ricoveri aumentano, le Terapie Intensive sono quasi sature. Il contagio si diffonde e negli Ospedali di Monza e Brianza la pressione aumenta. Quello che preoccupa maggiormente sono i posti letto ... Leggi su monzatoday (Di venerdì 5 marzo 2021) Iaumentano, lesono. Il contagio si diffonde e neglidi Monza ela pressione aumenta. Quello che preoccupa maggiormente sono i posti letto ...

RaluZissu : @revneD88 Ma se ogni anno 45000 persone muoiono per infezioni prese in ospedali, scarsa igiene ... il più grosso fo… - nona_onda : RT @Bluefidel47: Al di fuori del pronto intervento, ricostruzione ed un poco di microbiologia, lo sono sempre stati Basta vedere gli ospeda… - NapoliFan4 : @TolliVincenzo Decisione presa per gli ospedali che non hanno gli stessi posti della Lombardia. Si rischia di non p… - Bluefidel47 : Al di fuori del pronto intervento, ricostruzione ed un poco di microbiologia, lo sono sempre stati Basta vedere gli… - aler06 : @Lucrezi97533276 Perché ci sono meno posti negli ospedali. Cazzo ma il fatto che i malati oncologici della Campania… -