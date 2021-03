L’uomo è preoccupato che il cane non si ricorderà di lui dopo 7 mesi di distanza

Leggi su virali.video

(Di venerdì 5 marzo 2021) A volte le storie commoventi possono essere anche a lieto fine, e sono proprio queste le più belle da raccontare. E’ la storia di Dora, un esemplare femmina di Pastore Tedesco, che impaurita dai fuochi d’artificio scappa dalla sua casa a Frisco, in Texas. Ogni 4 Luglio, infatti, negli Stati Uniti d’America si celebra la festa della loro indipendenza, risalente al 1776. E’ una festività molto sentita in cui si fanno barbecue, concerti, parate, eventi sportivi, eventi pubblici e tanto altro. E’ però anche parte della tradizione l’utilizzo di fuochi d’artificio, che sono quasi il simbolo di questa festa. Per noi è una sorta di spettacolo, ma per i nostri amici a quattro zampe è motivo di spavento e disorientamento, a causa del rumore. credit: Youtube/CCASAdoptable E proprio perché impaurita e disorientata, Dora, la sera del 4 Luglio salta la recinzione e scappa dalla casa in cui viveva. ...