«Lo sento qui con me». Gaudiano trionfa tra i giovani: la dedica al padre che non c’è più – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Gaudiano vince la 71esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Alle sue spalle in classifica, Davide Shorty con il brano Regina; Folcast con Scopriti e Wrongonyou con la traccia Lezioni di volo. Il cantante foggiano ha ottenuto le preferenze dei voti con il brano Polvere da sparo, dove racconta il dolore per il lutto del padre, al quale ha dedicato la vittoria. «È qualcosa di eccezionale», ha detto l’artista ricevendo il premio dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dalla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. «Dedico con tutto il mio cuore questa canzone vittoria a mio padre, alla mia famiglia, a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qui con me», ha detto ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021)vince la 71esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Alle sue spalle in classifica, Davide Shorty con il brano Regina; Folcast con Scopriti e Wrongonyou con la traccia Lezioni di volo. Il cantante foggiano ha ottenuto le preferenze dei voti con il brano Polvere da sparo, dove racconta il dolore per il lutto del, al quale hato la vittoria. «È qualcosa di eccezionale», ha detto l’artista ricevendo il premio dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dalla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. «Dedico con tutto il mio cuore questa canzone vittoria a mio, alla mia famiglia, a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mioè andato via, ma adesso loqui con me», ha detto ...

rtl1025 : #Gaudiano: 'Dedico questo premio a mio padre, che due anni fa è andato via. Oggi lo sento qui!' ?? #Sanremo2021… - lovisoftb : mi fa ridere il fatto che se anche sbloccassi le mie amiche qui su twitter, non mi riconoscerebbero perché a) nessu… - Maharaja_II : Fasma è un cucciolo trema tantissimo sento il suo nervosismo da qui - azzuscuppa : RT @amaricord: 'Dedico questa vittoria a mio padre, due anni fa mio padre è andato via ma adesso lo sento qui con me', Gaudiano hai il mio… - wallsxloueh : fasma si è seduto sento da qui i bestemmioni di chi ce l'aveva in squadra al #fantasanremo -