Israele, per Netanyahu il Covid è ormai alle spalle. "Modello per il mondo" (Di venerdì 5 marzo 2021) In Israele, il premier Nethanyahu tesse le lodi della campagna vaccinale nazionale. "Il Covid è dietro di noi, Israele un Modello per il mondo" In Israele la campagna vaccinale sta dando i frutti sperati. In un'intervista alla rete americana Fox News, il premier Benjamin Netanyahu afferma infatti che "il Covid è dietro di noi". Anzi, per Netanyahu Israele sarà il primo paese al mondo ad ad uscire dalla pandemia. Tutto merito della campagna nazionale, di cui tesse le lodi davanti alle telecamere. "È il primo paese al mondo a emergere dal coronavirus. E con il passaporto verde puoi andare nei ristoranti, nei teatri, negli eventi sportivi. Questo è: stiamo uscendo" ha ...

